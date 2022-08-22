مصطفى صالح



أرست لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة المناقصة الخاصة بتوريد نحو 8400 قفص حديدي لأسطوانات الغاز على شركة مغربية بتكلفة تصل إلى 4.9 ملايين دولار.



وتفصيلياً، كانت اللجنة قد طرحت مناقصة خاصة بتوريد 1400 قفص لأسطوانات الغاز المسال حجم 25 كيلوغراما و7 آلاف قفص لأسطوانات الغاز المسال حجم 12 كيلو لفرعي تعبئة الغاز المسال بالشعيبة وأم العيش، لتتم ترسيتها على العطاء المقدم من قبل شركة «intral industries - morocco» بـ 4.9 ملايين دولار لمدة 24 شهرا على أساس ثاني أقل الأسعار المطابق عرضه للشروط والمواصفات.



وفي سياق متصل، مددت شركة ناقلات النفط الكويتية موعد إقفال الممارسة الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة في مصنعي تعبئة الغاز المسال بالشعيبة وأم العيش ليكون آخر موعد لتقديم العطاءات هو 30/8/2022 بدلا من 16/8/2022.