علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يوليو الماضي بقيمة 22.05 مليون درهم (ما يعادل 1.84 مليون دينار)، وتأتي هذه المشتريات بالتماشي مع صعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو، حيث ارتفع السوق بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 9648.96 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة.

وخلال الأشهر الـ 7 الماضية منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 371.05 مليون درهم (ما يعادل 31.03 مليون دينار) وعمليات البيع بقيمة 447.30 مليون درهم (ما يعادل 37.41 مليون دينار)، لتكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 76.25 مليون درهم (ما يعادل 6.38 ملايين دينار).



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 333.10 مليون درهم (ما يعادل 27.86 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 214.85 مليون درهم (ما يعادل 17.97 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر بقيمة 118.24 مليون درهم (ما يعادل 9.9 ملايين دينار).



وبلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالبيع خلال شهر يوليو الماضي نحو 2.74 مليون درهم إماراتي ما يعادل (230 ألف دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 22.05 مليون درهم (ما يعادل 1.84 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 24.80 مليون درهم (ما يعادل 2.07 مليون دينار).