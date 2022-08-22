عبدالحميد الخطيب



يستمر الفنان الكبير سعد الفرج في تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد «منزل 12» بمشاركة عدد من النجوم، منهم: نور وأحمد العونان ومحمد العلوي ومحمد الرمضان وبثينة الرئيسي وعبدالمحسن القفاص وطيف ونورة العميري وفتات سلطان ومجموعة أخرى من الفنانين الواعدين، والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي واخراج وإنتاج شركة «أبيز برودكشنز» للإنتاج الفني.



وفي تصريح لـ «الأنباء» قال الفرج: نص «منزل 12» متميز وفيه الكثير من المفاجآت التي سيراها المشاهدون، وتتضمن الاحداث تشابكات في الخطوط الدرامية وألغازا شائقة، مشددا على ان العمل وشخصيته فيه مختلفان شكلا ومضمونا عما قدمه في السابق، مثنيا على فكر وقلم الكاتب محمد النشمي، والرؤية الاخراجية لمناف عبدال، وعلى المجهود الذي يبذله فريق المسلسل بالكامل للظهور في افضل صورة ترضيهم وترضي الجمهور، متمنيا ان ينال العمل رضا كل من يتابعه عند عرضه على الشاشات الفضائية.



الجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان الكبير سعد الفرج الدرامية مسلسل «الزقوم» الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة نخبة من الفنانين مثل: هيفاء حسين، فاطمة الحوسني، أميرة محمد، زينب غازي، فارس البلوشي، قحطان القحطاني، وغيرهم، والعمل من تأليف الكاتب الاماراتي إسماعيل عبدالله وإخراج البحريني أحمد يعقوب المقلة.