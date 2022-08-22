مفرح الشمري



يستعد وفد فرقة المسرح الشعبي برئاسة رئيس الفرقة د.نبيل الفيلكاوي للسفر الى القاهرة في الثاني من سبتمبر المقبل لتمثيل الكويت في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الـ 29 وذلك من خلال عرضها المسرحي «الطابور السادس»، تأليف فاطمة العامر وإخراج علي البلوشي ومن بطولة نخبة مميزة من النجوم الشباب.



من جانب آخر، تم اختيار الإعلامية أمل نعمان لتقديم وقائع المؤتمر الصحافي الخاص بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29 المقرر إقامته الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور رئيس المهرجان د.جمال الياقوت، ومديرا المهرجان د.محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم.



يشار إلى أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 29 يقام برعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، وتحمل الدورة اسم المخرج العالمي الراحل بيتر بروك.