القاهرة - خلود أبوالمجد



نشـــرت الفنانـــة زينة البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد «الليلة واللي فيها» المقرر أن تعرض أولى حلقاته عبر شاشة منصة «شاهد» الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، حيث يشهد التعاون الفني الأول بين «شاهد» وزينة بعد غيابها الفترة الماضية عن الدراما التلفزيونية.



العمل الجديد لزينة تقدم فيه تجربة درامية تنتمي للدراما القصيرة، وتجسد في العمل دور فتاة تعاني من بعض الاضطرابات والأزمات النفسية.



على صعيد آخر، تنتظر زينة عرض فيلمها السينمائي الجديد «التاريخ السري لكوثر» الذي تأجل عرضه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، والفيلم يشارك في بطولته ليلى علوي وفراس سعيد.