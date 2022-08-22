بعد أن شاركت الفنانة السعودية مروة محمد في عمل سينمائي إماراتي، تعود اليوم للسينما المحلية عبر فيلم «90 يوم» الذي تشارك في بطولته المطلقة إلى جانب فيصل الحربي وعبدالعزيز السكيرين وفيصل الزهراني وسناء بكر يونس.



وفي هذا الصدد، تقول مروة: أقوم بدور دكتورة عانس تبحث عن زوج وتفرح بعد سنين طويلة من الانتظار بإيجاد شخص تحبه، لكنها تصدم بشيء يخبئه عنها وهو مصيري جدا، وبناء عليه تفكر هل تكمل معه أم تنفصل عنه؟



وعبرت عن سعادتها بعرض الفيلم في أكبر سينما بالسعودية قائلة: شيء يعني لي الكثير، وأتمنى أن يعجب به المشاهدون، لاسيما بقصته الجديدة.



وعن السينما السعودية، قالت: أتمنى أن تكون السينما السعودية الأولى والسبّاقة، ونحن بدأنا بحجز أماكننا في الخليج والعالم العربي، وأتمنى أن نصل خلال الأيام المقبلة إلى مراحل متطورة.. فنحن في البدايات.