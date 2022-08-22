القاهرة - محمد صلاح



بعد فترة غياب استمرت أربع سنوات كاملة عن السينما منذ مشاركتها في فيلم «حرب كرموز» مع الفنان أمير كرارة، تعود الفنانة غادة عبدالرازق إلى السينما بفيلم «جوازة بالعافية»، حيث بدأت بالفعل تصوير مشاهدها بالفيلم الذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد آدم، ومن إخراج شريف إسماعيل، فقد انطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.



ويعد الفيلم أيضا عودة لأحمد آدم، حيث كان آخر ظهور له في السينما خلال فيلم «200 جنيه» الذي تم عرضه قبل عامين، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية، وشارك فيه: إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد السعدني، مي سليم، دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.