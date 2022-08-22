أعلنت «استوديوهات MBC» الذراع الإنتاجية لـ «مجموعة MBC» عن تعاونها مع النجم تيم حسن لإخراج الفيلم السينمائي «الزير سالم» ولعب دور البطولة فيه.



هكذا سيقود تيم حسن فرسان قبيلة تغلب في حرب البسوس ضمن أول تجربة إخراجية سينمائية له، حيث ينتظر أن يلعب تيم، إلى جانب إخراجه للفيلم، دور الفارس والشاعر العربي سالم بن ربيعة الملقب بالزير، أحد أشهر شخصيات حرب البسوس التي روي أنها امتدت زهاء 40 عاما في مرحلة ما قبل فجر الإسلام. وفيما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو والحوار في الفيلم الذي كتبه بشار عباس وعالجه دراميا ماهر منصور وطور محتواه أحمد ندى، تتحضر «استوديوهات MBC» لبدء تصوير العمل أواخر العام المقبل. في هذا السياق، أوضح النجم تيم حسن أن فيلم «الزير سالم» سيحظى بقدرات إنتاجية كبيرة ومواصفات فنية وتقنية عالية، وأضاف: «كما هي عادتها، تحرص استوديوهات MBC على تقديم أعمال محلية بمواصفات إنتاجية عالية لتنافس أبرز الأعمال العالمية في فئتها». واستطرد تيم حسن: «كان المخرج الكبير الأستاذ حاتم علي، رحمه الله، يتحضر لهذا الفيلم، فأسند لي دور الزير سالم. حينها كتب السيناريست أ.زياد عدوان مسودة أولية للعمل، لكن رحيل حاتم علي فرض علينا التوقف مؤقتا، إلى أن قدر لي لاحقا الإشراف على المشروع، فبدأنا مجددا ومازلنا إلى الآن في مرحلة التحضيرات قبيل الانطلاق». وختم تيم حسن: «أعود الى النمط التاريخي اليوم بعد 15 عاما من خلال فيلم الزير سالم، والأفلام التاريخية العربية قليلة بل نادرة، وأتمنى أن نتمكن في هذا الفيلم الروائي الطويل من أن نروي بتشويق وتجديد سيرة ملحمية من أكثر سيرنا العربية الشعبية شهرة وغنى، وعلى الله الاتكال».