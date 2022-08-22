حقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم بانتصاره على مضيفه سلتا فيغو 4-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية.



ودخل ريال مدريد المباراة بعد يوم من تأكيد رحيل لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو الى مان يونايتد الانجليزي بعدما أمضى تسعة مواسم في العاصمة الإسبانية.



كان ريال مدريد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب خارج أرضه على الوافد الجديد ألميريا 2-1 الأسبوع الفائت.



وفي يوم كثرت فيه ركلات الجزاء، افتتح كريم بنزيمة غلته هذا الموسم من العلامة (14) وعادل إياغو أسباس بالطريقة ذاتها لأصحاب الأرض (23). لكن تسديدة خارقة من الكرواتي لوكا مودريتش منحت التقدم للملكي قبل الاستراحة (42) قبل أن يختتم البرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (66) مهرجان التهديف.



وبعد أن هيمن الثلاثي كاسيميرو ومودريتش وكروس على وسط الملعب واعتمد عليه أنشيلوتي بشكل مفرط وحقق معا لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، سيتغير المشهد برحيل البرازيلي.



وقال مودريتش: «من المؤسف رحيل كاسيميرو، صنعنا التاريخ هنا معه وكان ركيزة لنا وسنفتقده كثيرا كلاعب وكشخص، ولكن هذا جزء من كرة القدم، أنا حزين لرحيله والآن سنستمر من دونه وكل واحد منا سيقدم أقصى ما لديه للقيام بالأشياء التي كان يقوم بها».



وقال الكرواتي بعد نهاية اللقاء: «كان فوزا مهما جدا خاصة في ملعبهم لأننا غالبا ما نجد صعوبات، ومن غير السهل الفوز ضدهم، قدمنا مباراة كبيرة لاسيما في نهاية الشوط الأول وفي الثاني».



وحقق أيضا كل من ريال بيتيس وأوساسونا فوزه الثاني، وذلك بتفوق الاول على مضيفه ريال مايوركا 2-1 والثاني على ضيفه قادش 2-0.



وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث يستضيف في الأولى إلتشي نظيره ألميريا، فيما يحل خيتافي ضيفا على جيرونا في الثانية.