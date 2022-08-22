احتفل إنتر بعودة مهاجمه القديم - الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو إلى ملعبه بفوز سهل على ضيفه سبيزيا 3-0 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتصدر الترتيب.



وانفرد الإنتر، وصيف الموسم الماضي بفارق نقطتين عن القطب الثاني للمدينة ميلان، مؤقتا بالصدارة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من مباراتين، في سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي احرزه الموسم قبل الماضي، بعدما عزز صفوفه بلوكاكو الذي احتفل بأفضل طريقة ممكنة بعودته إلى ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو في مباراته الأولى منذ مايو 2021 ورحيله إلى تشلسي الانجليزي، بعدما مرر كرة الهدف الاول، وكان خلف الهدف الثاني، ولم يكن ينقصه سوى هز الشباك.



وسجل أهداف إنتر الأرجنتينان لاوتارو مارتينيز (25) وبديله خواكين كوريا (82)، والتركي هاكان تشالهان أوغلو الذي أضاف الثاني (52).



ولم يدخل سيموني إنزاغي مدرب «النيراتزوري» تعديلات على تشكيلته فدفع بالثنائي لوكاكو-مارتينيس في خط الهجوم، فيما فضل إشراك فيديريكو ديماركو على الرواق الأيسر على حساب الألماني روبن غوسنز.



وخيم التعادل السلبي بين تورينو مع ضيفه لاتسيو، ليرفع الناديان رصيدهما إلى 4 نقاط لكل منهما مع نفس فارق الأهداف، بعد فوز لاتسيو على بولونيا 2-1، وتورينو على مونتسا بالنتيجة ذاتها في المرحلة الأولى.



وهو التعادل الرابع تواليا بين الفريقين في المباريات الأربع الأخيرة في «سيري أ»، علما أن المرة الوحيدة التي امتدت فيها السلسلة إلى هذا الكم من التعادلات تواليا كانت بين أبريل 1976 وديسمبر 1977.



وتعادل أودينيزي مع ضيفه ساليرنيتانا 0-0، وحقق ساسوولو فوزه الأول هذا الموسم على حساب ليتشي 1-0، وتختتم المرحلة الثانية اليوم بمباراتين، يلعب في الأولى روما مع كريمونيزي، ويستضيف سمبدوريا نظيره يوفنتوس في الثانية.