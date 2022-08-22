أكد الأوكراني أولكسندر أوسيك تفوقه على البريطاني أنتوني جوشوا وحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بقرار حكمين من ثلاثة، في «نزال البحر الأحمر» بمدينة الملك عبدالله في جدة ليل السبت-الأحد. وحسم أوسيك ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة IBF، رابطة الملاكمة العالمية WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO بنتيجة 113-115،115-113،116-112.



وكان أوسيك (35 عاما) الذي لم يخسر بعد (20 فوزا، صفر خسارة، 13 ضربة قاضية)، قد تغلب على جوشوا البالغ 32 عاما (24 فوزا، 3 خسارات، 22 ضربة قاضية)، بإجماع النقاط في سبتمبر في لندن وجرده من أحزمته.



هذه المرة، رفع العملاق «ايه جاي» (1.98 م مقابل 1.91 م) من مستواه، وهاجم منذ الجولة الثانية. لكن ذلك لم يكن كافيا أمام خصمه الأوكراني، المرشح للفوز لدى مكاتب المراهنات والذي خاض نزاله الرابع فقط في هذه الفئة.



أهدى أوسيك الذي بدا أكثر صلابة في الجولات الأخيرة أمام 12 ألف متفرج، الفوز إلى أبناء بلده الذين يواجهون غزوا روسيا منذ فبراير الماضي «أهدي هذا الفوز إلى بلدي، عائلتي، فريقي وكل الجنود الذين يدافعون عن وطني».