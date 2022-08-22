أكد نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدولي جاكومو راسبادوري قادما من مواطنه ساسوولو على سبيل الإعارة، في ثالث صفقات النادي الجنوبي هذا الأسبوع.



وأفاد نابولي في بيان أنه تعاقد مع ابن الـ 22 عاما «على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء»، ما يجعله انتقالا دائما إلى أكبر ناد في جنوب إيطاليا الذي لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.



ورغم ذلك، وفقا لتقارير واسعة الانتشار في وسائل الإعلام الإيطالية، وافق الناديان على صفقة الإعارة بقيمة خمسة ملايين يورو، بالإضافة إلى 25 مليونا أخرى يتم دفعها على مدى ثلاث سنوات بعد أن يصبح الانتقال رسميا بشكل دائم في الصيف المقبل. وخاض راسبادوري 13 مباراة دولية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، كما كان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس أوروبا 2020 والتي أقيمت العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.