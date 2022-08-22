حقق مرسيليا فوزا صعبا على ضيفه نانت 2-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليتقاسم صدارة الترتيب مع لنس الفائز على مضيفه موناكو 4-1.



وتقاسم النادي الجنوبي الصدارة مع لنس برصيد 7 نقاط لكل منهما وبنفس فارق الأهداف، بانتظار مباراة باريس سان جرمان حامل اللقب الذي يحل مع مدربه كريستوف غالتييه على فريقه السابق ليل لاستعادة الصدارة والبقاء بالعلامة الكاملة بعد فوزين تواليا.



ولعب مرسيليا منذ الدقيقة 76 بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه صامويل غيغو لتلقيه بطاقتين صفراوين، ليتسبب بركلة جزاء اثر خطأ داخل منطقة الجزاء ادرك بفضلها لودوفيك بلا التعادل (78)، بعد 8 دقائق من افتتاح المدافع شانسيل مبمبا من جمهورية كونغو التسجيل لمرسيليا. ورفع مرسيليا رصيده الى 7 نقاط بعد فوزه الثاني هذا الموسم بعد المرحلة الافتتاحية 3-2 ضد بريست قبل أن يتعادل في الماضية سلبا مع أجاكسيو الوافد الجديد.



في المقابل، مني موناكو بخسارة أولى هذا الموسم وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع بعد فوز افتتاحي على ستراسبورغ وتعادل مع رين.