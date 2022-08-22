يحيى حميدان



خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراته الودية الثانية من أوزبكستان 2-4 أول من أمس في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله. وكان «الأزرق» قد التقى الخميس الماضي المنتخب نفسه وتعرض للهزيمة 3-4.



وتعد المباراتان مفيدتين كون المنتخب الأوزبكي يحتل المركز 27 على مستوى العالم، فيما يحتل منتخبنا التصنيف رقم 41. وتأتي المباراتين في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام من 27 سبتمبر الى 8 أكتوبر المقبلين في الكويت.



ومن المقرر أن يغادر «الأزرق» إلى بودابست للقاء منتخب المجر في مباراتين وديا يومي 27 و28 أغسطس الجاري.