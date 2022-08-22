وقع مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح بروتوكول تعاون مع رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين، بحضور نائب الرئيس أحمد عقلة، وذلك بهدف استخدام مقر مؤقت للاتحاد خلال الفترة المقبلة بستاد جابر الأحمد الدولي لحين انتهاء عملية اعادة بناء مقر الاتحاد بالعديلية والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد في تطوير المبنى القديم وتهيئة مناخ الاستثمار في المبنى، ويأتي البروتوكول في اطار التعاون بين الهيئة والاتحادات المحلية بما فيها اتحاد كرة القدم. ومن جانبه، اكد حمود فليطح ان بروتوكول التعاون يأتي في إطار دعم الهيئة العامة للرياضة لاتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة بتوفير مقر مؤقت له لحين اعادة بناء المقر القديم، وان الهيئة لن تدخر جهدا في دعم كل الاتحادات بتوفير المنشآت والبنية التحية وسبق ان تعاونت الهيئة مع اتحاد كرة اليد باستخدام صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات لإقامة المنافسات المحلية والدولية للمنتخبات المختلفة.



وأشار إلى أن المقر المؤقت لاتحاد كرة القدم تستطيع اللجان العاملة من خلاله إدارة شؤون اللعبة، خاصة أن الاستحقاقات المحلية ستنطلق يوم 25 أغسطس الجاري بإقامة منافسات الدوري. إلى ذلك، نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد امس ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين في الأندية.



وقام مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد سطام السهلي بتقديم شرح واف عن مهمة المنسقين الإعلاميين في الموسم الجديد 2022-2023.