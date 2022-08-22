مبارك الخالدي



أكد المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء صالح الجنفاوي نجاح معسكر الفريق الذي أقيم في مصر استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023. وقال الجنفاوي لـ«الأنباء» ان الفريق لعب ثلاث مباريات ودية، خسر في واحدة وتعادل في الثانية وحقق الفوز في المباراة الأخيرة، ما يشير الى نجاح البرنامج الاعدادي المتدرج حيث منح الجهاز الفني الفرصة لكافة اللاعبين كما تمكن من تحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين المحترفين والعناصر المتواجدة.



ولفت الى أننا نعمل حاليا على التركيز لمواجهة فريق الكويت في افتتاح الجولة الاولى لبطولة دوري زين بعد أيام، خاصة أن الأبيض فريق بطل ويمتلك نجوما كبارا ونسعى للخروج بنتيجة ايجابية، مشيرا الى اكتمال عناصر الجهراء باستثناء إصابة اللاعب فهد عايد بالرباط الصليبي.



وشكر الجنفاوي مجلس إدارة النادي لوقوفه خلف الفريق واللاعبين والذي عمل بنجاح على اعداد المعسكر في مصر لإتاحة الفرصة للجهاز الفني واللاعبين للتحضير في أجواء مناسبة لخوض منافسات الموسم الجديد.