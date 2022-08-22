عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة بقيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف على جهوزية اللاعبين خلال المباراة الودية التي خاضها أول من أمس أمام فريق برقان وانتهت بفوز البرتقالي 3-1، سجلها الإسباني جاي ديمبلي وشبيب الخالدي وبندر بورسلي فيما سجل هدف برقان يوسف سعد.



وتعتبر ودية برقان الأخيرة لكاظمة والمدرب زيلكو والتي وضع من خلالها الشكل النهائي للفريق قبل انطلاق الموسم الخميس المقبل.



ومن أهم مكاسب المباراة عودة هداف الدوري في الموسم الماضي المهاجم شبيب الخالدي للعب والمشاركة بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة وإعادة التأهيل، وكذلك الحارس حسين كنكوني الذي شارك في الشوط الثاني ما يعني قدرتهما على المشاركة في أولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز أمام الفحيحيل السبت المقبل.



إلى ذلك، أعلن كاظمة مغادرة لاعب الوسط ناصر لافي إلى ألمانيا وذلك لاستكمال رحلة تأهيله هناك بعد أن قام بإجراء عملية جراحية في الكتف الشهر الماضي.



من جهة برقان، تبدو صفوف الفريق خالية من أي غيابات للإصابة قبل خوض أول مباراة في دوري الدرجة الأولى أمام الشباب الأحد المقبل.



وتنتظر إدارة الفريق «الذهبي» وصول المهاجم الأردني حمزة الصيفي اليوم أو غدا على أبعد تقدير للالتحاق بصفوف الفريق قبل انطلاق «دوري المظاليم».



من جانب آخر، تتجه النية لدى إدارة نادي الكويت لإلغاء تعاقدها مع مهاجم منتخب مدغشقر كارلوس أندريا لعدم ظهوره بالمستوى المطلوب خلال المباريات التجريبية التي خاضها «الأبيض» في معسكره التدريبي بالنمسا.



وخرج اندريا من حسابات المدرب الكرواتي رادان غاسانين بشكل واضح من خلال إبعاده عن القائمة الأساسية في المباريات التجريبية بالنمسا. وتبحث إدارة الكويت عن تعويض أندريا بالتعاقد مع مدافع أجنبي لتعزيز الجانب الدفاعي. ورفضت ادارة نادي أهلي بنغازي عرضا كويتاويا لضم مدافعها الدولي علي يوسف خلال الأيام الماضية، وسيتم حسم هوية القادم الجديد قبل انطلاق دوري «زين» الممتاز الخميس المقبل.