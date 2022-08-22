الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة، عن دخول النادي العربي القطري في مفاوضات سرية مع النجم البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، رافينيا ألكانتارا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال الموسم الجاري.



ومع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية للموسم الحالي من الإغلاق، يريد اللاعب البرازيلي مغادرة سان جرمان هذا الصيف، ويدرس حاليا العروض المقدمة له.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد مع ألكانتارا، ليحل بديلا عن المحترف الإيراني مهرداد محمدي في صفوف العربي، الذي اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي السيلية القطري خلال الميركاتو الصيفي.



هذا، وتنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري بمباراتين، حيث يلتقي المرخية الوافد الجديد مع الدحيل في الـ 5:20 مساء، فيما يلتقي قطر مع الوكرة في الـ 7:30 مساء، وتستكمل غدا مباريات الجولة، حيث يلعب الريان مع الأهلي في الـ5:20 مساء، والسد مع الغرافة في قمة مباريات الجولة والتي ستقام في الـ7:20 مساء، وتختتم الجولة الأربعاء بمباراتين يلتقي في الأولى أم صلال مع السيلية في الـ5:20 مساء، والثانية يلتقي الشمال مع العربي في الـ7:30 مساء.