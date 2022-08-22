عبر نائب مدير الهيئة العامة للرياضة السابق د.صقر الملا في بيان أمس عن رضاه بما قدمه خلال فترة تواجده بالهيئة، رافعا الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أسمى آيات الامتنان والتقدير «على الفرصة الكبرى التي أتيحت لي كشاب لخدمة هذا الوطن ورياضته ورياضييه، ولدعمهما وتوجيهاتهما لنا دائما للعمل على رفعة هذا البلد والسعي الى تطويره في شتى المجالات».



وأضاف انه سعيد بما قدمه «خدمة للكويت وللرياضيين وللهيئة العامة للرياضة عبر عدد من اللوائح والقرارات ومنها على سبيل المثال تحسين بيئة اللاعب الكويتي وتشجيع الاستثمار الرياضي وتطوير رياضة المرأة ورياضة ذوي الإعاقة، وميكنة الخدمات وتبسيط إجراءات العمل».



وأكد الملا «إنني على ثقة بأن الكويت زاخرة بالكفاءات الشبابية والخبرات الإدارية التي تفوقني علما وعطاء والقادرة على استكمال مسيرة النجاح والتطوير في الهيئة العامة للرياضة في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية».