القاهرة - خلود أبوالمجد



قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة «الهرم الذهبي» التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.



يأتي ذلك التكريم تقديراً لمسيرتها المهنية التي انطلقت منذ نعومة أظافرها وامتدت لسنوات قدمت فيها العديد من الأعمال المهمة والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون والاستعراض.



من جانبه، علق الفنان القدير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على ذلك التكريم قائلا: إنه تكريم مستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، ولي الشرف أنني شاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتنا سابقا.



وأضاف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان: لبلبة مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل تشارك فيه، وذلك لقدرتها الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة.