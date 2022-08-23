جالا منصور



بعد عرض فيلمها «قابل للكسر» من تأليف وإخراج أحمد رشوان، في عدد من المهرجانات الدولية والإقليمية وحصدها العديد من الجوائز على مستوى مهرجانات السينما العالمية، دخلت الفنانة حنان مطاوع سباق جائزة «الفيبرسي» في مهرجان العالم الذي سيقام بالهند في نسخته الأولى.



يذكر ان الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة «أفضل ممثلة» في «المهرجان المصري - الأميركي للسينما والفنون» بنيويورك، وجائزة أفضل ممثلة من «مهرجان الأمل الدولي» في السويد، ومن المنتظر عرض الفيلم قريبا في «مهرجان الداخلة للسينما» بالمغرب، و«المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية»، و«المهرجان القومي للسينما المصرية».