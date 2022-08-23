القاهرة - محمد صلاح



اضطر المخرج معتز حسام الى تأجيل بدء تصوير مسلسل «ديفيليه» الى الشهر المقبل بعد أن كان مقررا له تصوير أول مشاهده الأيام الماضية، جاء التأجيل بسبب سفر أبطال العمل: وفاء عامر وجيهان خليل وإيهاب فهمي الى الساحل لقضاء اجازة الصيف بصحبة عائلاتهم، وطلبوا من المنتج تأجيل التصوير لفترة قليلة، رغم أن المخرج قام بمعاينة وتحديد أماكن التصوير.



المسلسل مكون من 10 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات ويدور حول عالم مصممي الأزياء والعارضات وحياتهم وكل ما يتعلق بهن في إطار اجتماعي تشويقي مع وجود لغز يتم البحث عن حله على مدار الأحداث التي تكشف عن تورطها في جريمة تقلب الأحداث.