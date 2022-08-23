مرة جديدة تتعاون الشاعرة آية ناصر مع الشاعر د.سامي الشيخ في عمل جديد مشترك بينهما، حيث أطلقت أخيرا أغنية بعنوان «مين قلك؟» للفنان أيمن أمين، وهي من ألحان وتوزيع زاهر حرب.



وتم تسجيلها في ستوديو أنور مكاوي وتم الماسترينغ في «Wave studio»، وأشرف على العمل مصطفى زمزم ومونتاج ربيع جانبين.



ويهدف تعامل الشاعرين د.سامي الشيخ وآية ناصر إلى تقديم أعمال فنية متكاملة، مرتبطة بالحالة التي يعيشها كل إنسان، كما أن الأفكار المتقاربة بينهما تسهل طرح أعمال جديدة لمجموعة من الفنانين الشباب سيعلنان عنها في وقت قريب.