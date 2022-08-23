بيروت - بولين فاضل



يبدو أن صاحب أغنية «بدنا نولعا» فارس كرم اختار أن يولع الحرب مع ميريام فارس بعد نعتها بصاحبة النفسية المحمضة وذلك في مقابلة أخيرة أدلى بها على هامش حفلة له في مدينة طرابلس اللبنانية.

وللتذكير، فإن شرارة الخلاف كانت نشر ميريام ملصق حفلة مشتركة لهما في المملكة العربية السعودية بدت فيها صورة فارس أصغر حجما من صورتها قبل أن تحذف النجمة اللبنانية الصورة وتلغي لاحقا الحفلة.

وإذا كانت ميريام عادت واستدركت الأمر بالقول إن فارس من خيرة الشباب وهي تحبه، لكنها ليست من قرر حجم الصورتين وإنما الشركة السعودية المنظمة للحفلة، إلا أن هذا الأمر لم يرق لفارس الذي هاجم بقساوة نفسيتها وعلق بسخرية على اعتبارها أنه من خيرة الشباب بالقول: «إيه والله كتر خيرها».

وبعد فتح فارس النار على ميريام، ثمة من يترقب ردا من صاحبة أغنية «قومي» إلا إذا اختارت تجاهل الموضوع لتهدأ أقله القلوب الملآنة ويدخل وسطاء على خط العلاقة بين النجمين.