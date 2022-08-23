أعلن الفنان سعيد قابيل مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن نتائج مشروع «نشر الرسائل العلمية» ضمن إصدارات ومطبوعات المهرجان في محور الدورة المقبلة «التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي».



وفاز في تلك المسابقة كل من: سباعي السيد من مصر، وعنوان الرسالة هو «أثر تقنية المعلومات في المسرح - المسرح الرقمي نموذجا»، ود.محمد كاظم هاشم من العراق، وعنوان الرسالة هو «جماليات التقنيات الرقمية في تشكيل العرض المسرحي العالمي»، كما فاز د. محمود صبري من مصر، وعنوان الرسالة «العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي»، ود.نجوى قندقجي من الأردن، وعنوان الرسالة «توظيف الصورة الرقمية في العرض المسرحي بين الفعل الدرامي والوسائطية استنادا إلى ثلاث تجارب من المسرح البريطاني».



وفازت أيضا نوران مهدي من مصر، وعنوان الرسالة «خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة - دراسة في الأنثروبولوجيا البيوثقافية»، ود.علي محمد عبيد من العراق، وعنوان الرسالة «الواقع الافتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي»، وعمرو الأشرف محمد صالح الدالي من مصر، وعنوان الرسالة «الضوء وتشكيل الفراغ في عروض الرقص المسرحي الحديث في مصر».



الفائزين بمسابقة الرسائل العلمية سوف يتم نشر كل رسالة في كتاب، بالإضافة لجائزة مالية لكل كاتب، وسيتم تقسيم الندوات الخاصة بالرسائل على جلستين، ثلاث من هذه الندوات يديرها د. محمد زعيمة، وثلاث رسائل يديرها د. عبدالرحمن بن زيدان.