عبدالعزيز الفضلي



اختتمت فعاليات الدورة الكشفية العربية لتنمية قدرات المدربين والخاصة بمساعدي وقادة التدريب والتي استضافتها الكويت ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية، وبالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي والمنظمة الكشفية العربية على مدى أسبوع بمشاركة عربية واسعة.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية بالمنظمة الكشفية العربية رفعت السباعي إن الدورة تضمنت تقديم 16 برنامجا تدريبيا بهدف الارتقاء بالحركة الكشفية منها أنظمة التأهيل القيادي المعتمدة والمطبقة في 5 جمعيات كشفية، ودورة حياة القائد الراشد، وأسس ومبادئ تعليم الراشدين وتقييم أثر ونتائج التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي المهام الكشفية، مشيرا الى أن الدورة تضمنت أيضا برنامجا حول مهارات المدرب الناجح وطرق الإرشاد ودور المرشد مع الفرد والمجموعة وتنظيم وإدارة وتقييم الجلسة التدريبية وخطوات إعداد وتصميم وتطبيق الحقيبة التدريبية وغيرها من الجلسات التي استفاد منها المشاركون.



وأضاف السباعي أن اليوم الأخير شهد قيام المشاركين بتقديم 12 مشروعا من 14 مشروعا شخصيا (جلسة تدريبية) من اعداد وتقديم ممثلي 5 جمعيات كشفية عربية هي: تونس والجزائر والكويت وليبيا ومصر، لافتا الى انه تم تنفيذ برنامج الدورة من خلال 42 ساعة تدريب فعلية.



وتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمعية الكشافة الكويتية رئيسا وأعضاء ومنتسبين على ما يقدمونه من جهود مخلصة لصالح الحركة الكشفية الكويتية والعربية بعد عودة الحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا.