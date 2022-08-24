عبدالعزيز الفضلي



دعت إدارة الخدمات العامة التابعة للقطاع الإداري بوزارة التربية الشركة المتعاقد معها بتوفير العمالة لتنظيف مدارس منطقة الفروانية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وقالت الإدارة في كتاب وجهته للشركة المختصة وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نظرا لقرب بداية العام الدراسي للعام 2022/ 2023 وبدء دوام جميع العاملين بتاريخ 11 سبتمبر المقبل، يرجى التكرم والإيعاز لجهة الاختصاص ببدء أعمال التنظيف بمدارس منطقة الفروانية التعليمية اعتبارا من يوم الأحد 4 سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس 8 منه علما بأنه سيتم تطبيق الشروط التعاقدية.