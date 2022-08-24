استنكرت نقابة العاملين بجامعة الكويت قيام الامانة العامة للجامعة بصرف مكافآت اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الاكاديمية المساندة والفنيين ومدرسي اللغات، نظير الفصل الدراسي الصيفي، وتجاهل مكافآت الاداريين في الجامعة.

وقالت النقابة اننا نرفض تفضيل فئة على فئة من منتسبي جامعة الكويت، ونطالب بضرورة صرف مكافآت الاداريين، اسوة بالأساتذة ومدرسي اللغات والفنيين، كون هذه المكافآت حق مكتسب للاداريين الذين بذلوا جهدا خلال الفصل الصيفي شأنهم شأن اعضاء الهيئتين التدريسية والمساندة وغيرهم.

كما استنكرت النقابة ما قامت به الأمانة العامة، من توجيه الادارة برفع تقرير بشأن مكافآت اعضاء الهيئتين التدريسية والمساندة ومدرسي اللغات والفنيين فقط، وتجاهل رفع تقرير مماثل بشأن مكافآت الاداريين، مطالبة بضرورة صرف هذه المكافآت للإداريين وعدم المماطلة بصرفها.

وأضافت ان الادارة الجامعية، كشفت للأساتذة بعد الصرف انها صرفت 90% فقط من مكافآت الاساتذة، وأعضاء الهيئة الاكاديمية المساندة ومدرسي اللغات والفنيين، بينما تبقى 10% للصرف لاحقا، متحججة بعدم اقرار الميزانية العامة للدولة، الامر الذي يدعونا لان نوجه سؤالنا مباشرة للامين العام بالتكليف ولمدير الجامعة: الم يكن بالإمكان ان يتم توزيع المبلغ المتوافر بين كل منتسبي الجامعة وشمول الإداريين كذلك بالصرف، بنسبة اقل من المصروف حاليا من قيمة المكافأة، على ان يصرف ما تبقى لاحقا للجميع؟