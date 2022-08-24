يعقوب العوضي



‏خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد من نظيره السعودي 31-34، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة آسيا التاسعة عشر لكرة اليد «تصفيات كأس العالم كرواتيا 2023» المقامة في البحرين، وبذلك يبقى الازرق على رصيده السابق بنقطتين.



وكان الشوط الاول قد انتهى لصالح الازرق بنتيجة 16-15 إلا أن الوقوع في بعض الاخطاء في الشق الدفاعي قد رجح كفة المنافس. واعتمد مدربنا دييغو على عبدالعزيز النجار وحسين المطوع واحمد العبدالله لفك دفاعات الاخضر السعودي، إلا أن منتخبنا في الدقائق الأخيرة لم يوفق في استغلال الثغرات بسبب الاستعجال.



وفي المقابل، نجح المنافس في استغلال هجماته المرتدة والتي صنعت فارق الأهداف ورجحت كفته ليضمن التأهل الى كأس العالم في كرواتيا والدور قبل نهائي من بطولة آسيا.



ومن المقرر أن يلعب منتخبنا مع العراق في الـ 11:00 صباح اليوم ويدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز وعدم إهدار النقاط، خاصة وأن الأزرق ينتظره لقاء آخر وأخير أمام المنتخب القطري الجمعة في ختام منافسات الدور التمهيدي.



وتتمثل حظوظ منتخبنا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بفوزه على العراق اليوم وعلى المنتخب القطري بعد غد مع انتظار خسارة السعودية أو اليابان في مباراتين.