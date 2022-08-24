يحيى حميدان



تمكنت إدارة نادي برقان من إغلاق ملف شكوى محترف الفريق الأول لكرة القدم السابق، البرازيلي أوتافيو سيلفا، بصفة رسمية وذلك من خلال تسديد باقي مستحقاته التي كان يطالب بها بعد فسخ عقده في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.



وأكد نائب رئيس نادي برقان مساعد الرشيدي أن الإدارة قامت بتحويل المبلغ المطلوب إلى أحد البنوك التي اختارها اللاعب حتى لا يترتب على «الذهبي» أي عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وبين أن ادارة برقان حريصة على مصالح النادي لذلك تم تسديد المبالغ المستحقة بشكل مباشر دون الاتجاه إلى الإجراءات الروتينية المتبعة في هذا الشأن لحرصنا على تفادي أي عقوبات.



وأشار الرشيدي إلى أن إدارة برقان أبلغت اتحاد الكرة بتسديد مستحقات أوتافيو حتى يتسنى لها مخاطبة «فيفا» لغلق هذا الملف بشكل نهائي.