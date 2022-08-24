استقرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023 مطلع أكتوبر المقبل.



جاء ذلك عقب اجتماع لجنة المسابقات مع الاندية الذي عقد امس في مقر الاتحاد برئاسة عارف الصبيحي رئيس لجنة المسابقات وحضور نائبه أحمد عبدالحسين ومقرر اللجنة نايف الحميدان وعضو لجنة المسابقات مالك عبدالحسين وممثلي الاندية ما عدا ناديي الشباب والصليبخات. وعقب الاجتماع قال رئيس اللجنة عارف الصبيحي إن الموسم سيبدأ مطلع أكتوبر ببطولة السوبر بين نادي الكويت بطل الدوري الموسم الماضي ووصيفه نادي كاظمة، وبعدها مباشرة تنطلق بطولة الاتحاد، ويشارك فيها جميع فرق العمومي. أما الدوري الممتاز فسيبدأ 17 نوفمبر المقبل، وسيكون من قسمين الاول دوري من دورين ذهاب وإياب، وينتهي في 23 فبراير المقبل، والقسم الثاني «المربع الذهبي» سيبدأ 27 مارس حتي 13 ابريل المقبلين، فيما ينطلق دوري الدرجة الأولى 20 نوفمبر ويستمر حتى 16 مارس المقبلين. وأضاف الصبيحي ان بطولة كأس الاتحاد ستقام في مارس المقبل، بحيث تجرى الأدوار التمهيدية من 2 حتى 6 مارس والنهائية من 16 حتى 22 من نفس الشهر. أما مسابقات المراحل السنية فستكون على مرحلتين، بحيث تبدأ الأولى 2 أكتوبر المقبل، وتتوقف من 15 ديسمبر حتى منتصف يناير بسبب الاختبارات الدراسية على ان تستأنف المرحلة الثانية في 14 يناير وتختتم في 30 مارس المقبلين. ولفت الى أن الاتحاد استحدث بطولة جديدة ستقام في نهاية الموسم هي «بطولة النخبة» وستجري خلال الفترة من 27 ابريل حتى 11 مايو المقبلين، ويشارك فيها أول وثاني بطولات «الدوري الممتاز وبطولة الاتحاد وكأس الاتحاد». وكشف الصبيحي عن أن لجنة المسابقات ستشكل «لجنة فنية» متخصصة من ذوي الخبرة لاختيار افضل المشاركين في مسابقات الاتحاد من المدربين، واللاعبين، بشكل دوري خلال مباريات كل شهر ويتم تكريمهم.