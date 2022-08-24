هادي العنزي



يخوض منتخبنا الوطني للمعاقين مساء اليوم منافسات بطولة العالم لـ«البوشيا» المقامة حاليا في پولندا، بمشاركة 27 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويرأس الوفد بدر الإبراهيم، ويضم عادل الرجيب، ونواف الكندري «إداريان» واللاعبان محمد ناصر وعبدالعزيز المسعود. وذكر بدر الإبراهيم أن البطولة تحظى باهتمام أغلب دول العالم التي تعنى برياضة المعاقين، وقال لـ«الأنباء»:«نأمل بأفضل مشاركة ممكنة، وتكون هذه البطولة الكبيرة بداية جديدة لأزرق «البوشيا»، وذلك رغم المنافسة الكبيرة المتوقعة بوجود أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، ونقدر عاليا الدعم الكبير للمنتخب من قبل اللجنة البارالمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة».