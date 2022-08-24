عبدالرحمن المطيري: الرياضة الكويتية قادرة على المنافسة الدولية.. والنجاح يلزمنا بتوفير مناخ دافع للإنجاز

هادي العنزي



كرمت اللجنة الأولمبية الكويتية جميع لاعبي منتخباتنا الوطنية الـ58 الذين شاركوا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي اختتمت في مدينة قونية التركية 18 أغسطس الجاري، وحضر التكريم وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر، ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونجوم منتخباتنا الوطنية.



وحصل جميع أبطال الكويت على دروع تذكارية، فيما كرم الفائزون بالمراكز الأولى والميداليات الذهبية بهدايا تذكارية وجائزة مالية قدرها 3000 دينار، و2000 دينار لاصحاب المركز الثاني والميدالية الفضية، و1000 دينار لاصحاب الميداليات البرونزية.



من جانبه، ابدى عبدالرحمن المطيري سعادته بالإنجاز المتميز الذي حققه أبطال الكويت، وقال: «العدد الكبير الذي حصده أبطال الكويت في دورة التضامن الإسلامي، يدل على أن الرياضة الكويتية قادرة على المنافسة الدولية، كما تلزم الانجازات والنجاح الذي تحقق المسؤولين على الرياضة بتوفير بيئة رياضية ومناخ دافع للإنجاز، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتعاضد الجهود عبر الشراكة المجتمعية، لافتا الى ان الإنجازات الرياضية دائما دافع لمزيد من العمل، وتضع القيادات الرياضية أمام تحديات جديدة لمواكبة التقدم، وهو ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة».



وأشاد المطيري بالمشاركة النسائية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، مضيفا ان المرأة الكويتية سجلت حضورا مميزا في الدورة التي شهدت مشاركة واسعة من عديد الدول الإسلامية، وواجبنا دعمها في كافة الميادين.



من جابنه، أكد الشيخ فهد الناصر أن الانجاز الذي تحقق جاء بتضافر الجهود وتعاون الجميع، وقال: «نيابة عن إخواني اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة السياسية على دعمها ومساندتها لأبنائها الرياضيين، وما تحقق من إنجاز يعد الأفضل في تاريخ مشاركات الكويت بدورات التضامن الإسلامي، ونأمل المزيد من الإنجازات في المستقبل».



من جهته، ذكر حمود فليطح أن تكريم أبطال الكويت جاء مستحقا بعد النتائج المتميزة التي تحققت، وقال:«توالت إنجازات لاعبي الأزرق، فبعد المركز الأول في دورة الألعاب الخليجية التي استضافتها الكويت مؤخرا، جاء المركز الـ11 في دورة التضامن الاسلامي، مؤكدا على التطور الملحوظ الذي تشهده رياضتنا في مختلف الألعاب، وهؤلاء النجوم يستحقون وضع برامج فنية متخصصة لهم لمزيد من الانجازات الكبيرة، وبتعاون وتكاتف الأندية والاتحادات و«الأولمبية» والهيئة نرى الكويت في مراكز متقدمة في البطولات الدولية».



إلى ذلك، بارك عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الوفد الشيخ جابر ثامر الجابر لجميع الرياضيين وأهل الكويت الإنجاز الرياضي الكبير الذي تحقق. وأكد اننا نفخر بهذا الإنجاز، وقد اقترن اسم أبطال الكويت بالإنجازات، وهم أهل لذلك دائما، وجل ما يحتاجون اليه المزيد من الدعم والاهتمام، وسنواصل دعمهم وفق منهجية فنية وإدارية واضحة ترتقي بمستوياتهم الفنية».