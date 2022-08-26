قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كريستيان تودور إن الكويت ستبقى شريكا وحليفا للاتحاد في منطقة الخليج العربي، موضحا أن العلاقات بين الجانبين «حققت مستويات غير مسبوقة».



وأضاف تودور في كلمة خلال حفل أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله، أنه «لولا دعم السلطات الكويتية لما كان من الممكن تحقيق إنجازات مستمرة في العلاقات بين الجانبين»، كما عبر عن امتنانه للقيادة السياسية والحكومة الكويتية على هذا التعاون الممتاز، مؤكدا ثقته في استمرار هذا التعاون وتعزيزه خاصة بعد الإعلان عن أول استراتيجية للاتحاد تجاه دول الخليج والتي تركز على «تعزيز التعاون المشترك».



كما عبر عن سعادته بأن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يريده ان يبقى في منطقة الخليج، حيث سيستمر في لعب دوره في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج بما في ذلك التعاون مع الكويت.



وذكر تودور أن الكويت أول دولة خليجية توقع ترتيب التعاون مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 ومنذ ذلك الحين تعزز التعاون ليشمل مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والأبحاث والتعليم والتنمية والمساعدات الإنسانية والأمن.



وحول تجربته في الكويت، قال في تصريح للصحافيين: «سعيد جدا بتجربتي في الكويت، فعلى المستويين الشخصي والرسمي اكتشفت مجتمعا منفتحا وكنت محظوظا ان اصل الى الكويت في أكتوبر 2019، وكان لدي وقت قليل قبل بداية الجائحة، حيث تمكنت من اقامة علاقات مع الكويتيين، وهذه العلاقات كانت مهمة جدا خصوصا في فترة الجائحة».



وعما اذا كان هناك أي خطوات عملية بموضوع «الشينغن»، قال تودور: «ليس لدي الان أي معلومات بالخطوات التالية، ولكن شخصيا متفائل جدا واعتقد أن العملية تسير بسلاسة، ولكن لا استطيع تحديد أي وقت، ولكن العملية تحتاج الى وقت طويل، ولكن ذلك لا يعني أن هناك أي عرقلة أو عواقب، فكما تعلمون، الاتحاد الاوروبي مؤلف من 27 دولة، فعملية صنع القرار واتخاذه في الاتحاد الاوروبي يأخذ وقته ما بين المجلس الاوروبي والبرلمان الأوروبي، ولكن أنا أقدر الجهود التي قامت بها الحكومة الكويتية».



وحول العلاقات بين الجهات الكويتية وبعثة الاتحاد الأوروبي، قال ان العلاقات ممتازة، وقضية الاعفاء من «الشينغن» تعكس اهتمام الاتحاد الاوروبي بالكويت ومكانتها.



وقال تودور: «وأيضا، على مستوى الاتحاد الاوروبي، هذا العام بالذات، تم الاعلان عن استراتيجية للاتحاد الأوروبي مكرسة تجاه دول مجلس التعاون، إذ إنه للمرة الأولى في الاتحاد الاوروبي يقوم بوضع استراتيجية خاصة في دول مجلس التعاون في كافة المجالات، السياسية والانسانية والاقتصادية ونحن ما نريد أن نتعمق به مع السلطات الكويتية من ناحية التحول الرقمي والتحول الأخضر، فمع أن هناك حربا في أوروبا ومع أن الاتحاد الاوروبي لا يزال يعتمد على الطاقة التقليدية، الا أننا ملتزمون جدا بهذا التحول، ونحن مهتمون في التعمق والبحث أكثر في هذا الموضوع مع السلطات الكويتية».



وحول موعد تعيين سفير جديد في الكويت، قال لا أعرف كم من الوقت ستستغرق عملية تعيين سفير جديد، لأن هذه العملية بحاجة إلى اجراءات ادارية تأخذ وقتا، ولكن أتوقع أن يكون هناك سفير جديد قريبا.



وتابع: «من خلال مسيرتي في الكويت، اكتشفت مجتمعا كويتيا متنوعا، وساعدتني هذه الرحلة في الكويت، بزيادة خبرتي ومعرفتي في الخليج عموما.

وأنا عايشت في الكويت عملية تأسيس بعثة للاتحاد الاوروبي من الصفر، وأعتقد أن تعييني في قطر، يعود إلى تجربتي الناجحة والايجابية في الكويت، حيث انني اكتسبت هذا النوع من الخبرة».



وعن موعد مغادرته الكويت، قال انه سيغادر 1 سبتمبر المقبل.



وردا على سؤال حول ما اذا كان الاتحاد الاوروبي في طريقه الى التفكك أم الى الاتحاد أكثر، قال ان الاتحاد الاوروبي مشروع ناجح، ورغم وجود الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الا أن الاتحاد قوي ومتحد داخليا، فنحن مررنا بظروف صعبة ولكن هذه الحرب ضد أوكرانيا ساعدتنا في توحيد مواقفنا، لذلك أنا متأكد من أن هذا المشروع له فوائده وعوائده، مثله مثل أي مشروع استثماري ناجح.