بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأوروغواي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.