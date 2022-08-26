قدم سفيرنا الجديد لدى النمسا طلال الفصام أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في ڤيينا.

ونقلت سفارتنا في ڤيينا في بيان تلقت (كونا) نسخة منه عن السفير الفصام إشادته خلال اللقاء مع نائب المدير العام بالأمم المتحدة دينيس تشايتشاوليت بدور المنظمة الدولية وأجهزتها كافة في تقدم الشعوب ونمائها، لاسيما مكاتب الأمم المتحدة الفنية كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة القانون التجاري.

كما جدد السفير الفصام دعم الكويت للمنظمة الدولية وحرصها على العمل على توثيق التعاون والشراكة القائمة بين الكويت والأمم المتحدة في ڤيينا.