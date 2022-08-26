بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعود ملك المملكــة العربيــــة السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصــــادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبــــة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بـــن سعود بن جلــــوي آل سعود، مبتهلا سموه إلى البــــاري جل وعـــلا أن يتغمـــدهـــــا بواســـع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس لاكالي بـــو رئيس جمهوريــــة الأوروغواي الصديقـــة، ضمنهــــا سموه خالص تهانيـــه بمناسبـــة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافيـــة.