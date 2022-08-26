استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح امس سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى الكويت بليندا لويس والوفد المرافق لها.



حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز خضير الحربي ومساعد آمر القوة البحرية العميد الركن بحري محمد خلف العيد والملحق العسكري البريطاني لدى الكويت العقيد بحري بول مولفيني.