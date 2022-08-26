تفتتح المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت بإقامة ساوثمبتون مع مان يونايتد، وبرينتفورد مع إيفرتون، وبرايتون مع ليدز يونايتد، وتشلسي مع ليستر سيتي، وليفربول مع بورنموث، ومان سيتي مع كريستال بالاس، وأرسنال مع فولام.



ويسعى «المدفعجية»، المتصدر برصيد 9 نقاط دون هزيمة أو تعادل، لمواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم عندما يستضيف فولام اليوم على ستاد «الإمارات»، ولن يكون الضيوف لقمة سائغة كونهم يتواجدون في المركز السابع برصيد 5 نقاط بفوز وتعادلين.



أما «السيتي»، فيريد تجاوز كريستال بالاس وتفادي التعثر للمرحلة الثانية على التوالي بعد تعادله في المرحلة الماضية مع نيوكاسل يونايتد 3-3.



ولا يزال «الريدز» يبحث عن نفسه في هذا الموسم، بعد تعادله في مباراتين وخسارته في المرحلة الماضية من مان يونايتد 1-2، وذلك عندما يلتقي بورنموث في ملعب «أنفيلد رود».كأس الرابطة



وفي مسابقة كأس الرابطة الانجليزية المحترفة، تغلب نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد الثنائي المنتمي للدوري الممتاز على منافسين من درجات أقل وهما ترانميري 2-1 وبارنسلي 3-1 على التوالي، ليضمنا مكانا لهما في الدور الثالث.



وحقق برايتون آند هوف ألبيون المنتمي للدوري الممتاز فوزا كبيرا 3-0 على فورست غرين روفرز المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، بينما فاز بريستول سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية 3-1 على ويكومب واندرارز المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.



وأسفرت قرعة الدور الثالث عن مواجهة بين نيوكاسل وكريستال بالاس، بينما سيزور ليدز فريق ولفرهامبتون واندرارز.



وستجمع أبرز مباريات الدور المقبل بين مان سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وتشلسي وصيف بطل كأس الرابطة الموسم الماضي.



وسيستضيف مان يونايتد فريق أستون فيلا في الدور الثالث، كما يستضيف ليفربول فريق ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثالث على أن تقام المباريات في بداية نوفمبر المقبل.