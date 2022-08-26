سينضم المدافع الدولي الفرنسي صامويال أومتيتي، المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وضحية الاصابات المتكررة التي أثرت على مستواه، إلى ليتشي الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من برشلونة الإسباني، حسب ما أفاد الناديان أمس. ونشر النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي أنه توصل مع ليتشي الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى هذا الموسم إلى «اتفاق لإعارة المدافع حتى 30 يونيو 2023» من دون خيار الشراء. وأكد النادي الإيطالي أن مدافع ليون السابق والبالغ 28 عاما سيصل إلى ليتشي لاحقا للخضوع «للفحص الطبي الروتيني».



وكان برشلونة يرغب برحيل أومتيتي قبل إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية في الأول من الشهر المقبل من أجل خفض الحد الأقصى للرواتب وكي يتمكن من تسجيل مواطن الأخير الوافد الجديد المدافع جول كونديه.