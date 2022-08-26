تجذب مواجهة يوفنتوس وضيفه روما على ملعب «أليانتس» في مدينة تورينو أنظار محبي الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو» مساء غد السبت ضمن مباريات المرحلة الثالثة من المسابقة.



وتعود قمة «السيدة العجوز» و«ذئاب العاصمة» إلى الواجهة خاصة أنها تأتي في ظل نجاح روما بالوصول إلى النقطة السادسة، بينما سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام سمبدوريا 0-0 بالمرحلة الماضية، ليمتلك 4 نقاط في جعبته.



ويحسب للفريقين يوفنتوس وروما أنهما حافظا على نظافة شباكهما، والمواجهة تحمل في طياتها ذكريات قريبة لنجم «ذئاب العاصمة» الجديد باولو ديبالا الذي سيواجه فريقه السابق، وسبق لليوفي أن فاز في 3 من آخر 4 مواجهات جمعته بروما.



ويحل إنتر ضيفا على العاصمة بمواجهة لاتسيو اليوم الجمعة، ولا تقل هذه الموقعة قوة وإثارة عن قمة (اليوفي - روما)، خاصة أن الفريقين تناوبا على الفوز في مواجهات العقد المنصرم مع أفضلية نسبية لـ «النيرازوري» وهو الذي احتل الوصافة خلف جاره ميلان.



ويبدو ميلان قريبا من استعادة نغمة الفوز سريعا عندما يستقبل بولونيا على الرغم من أنهما تعادلا في آخر مواجهة على ملعب «سان سيرو»، إلا أن «الروسونيري» فاز بست مواجهات متتالية سابقة، بينما حقق بولونيا فوزه الأخير على مضيفه مطلع 2016 في ميلانو بالذات.



ويلعب اليوم كذلك مونزا مع أودينيزي في افتتاح المرحلة، في حين يلتقي غدا السبت كريمونيزي مع تورينو، وسبيزيا مع ساسوولو.



فرنسا



تفتتح مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين أجاكسيو مع ليل، وتستكمل المنافسات غدا بلقاءي أوكسير مع ستراسبورغ، ولانس مع رين.



ألمانيا



تقام مساء اليوم مباراة وحيدة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني بلقاء فرايبورغ مع ضيفه بوخوم، ويلعب غدا هرتا برلين مع بوروسيا دورتموند، وهوفنهايم مع أوغسبورغ، وماينتس مع باير ليفركوزن، ولايبزيغ مع فولفسبورغ، وشالكه مع يونيون برلين، وبايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.