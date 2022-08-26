تعادل مان سيتي الإنجليزي مع برشلونة الإسباني 3-3 في مباراة ودية خيرية أقيمت على ملعب «كامب نو» في مدينة برشلونة الإسبانية.



وتقدم مان سيتي عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الغابوني أوباميانغ في الدقيقة 26.



وفي الدقيقة 66 نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم عن طريق فرينكي دي يونغ، قبل أن يدرك «السيتي» التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 70.



وسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، قبل أن يدرك مان سيتي التعادل مجددا بضربة جزاء نفذها رياض محرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. كان برشلونة قد خاض مباراتين بالدوري الإسباني وحقق الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى، فيما حقق مان سيتي الفوز في مباراتين وتعادل بالثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.