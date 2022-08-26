تنطلق مساء اليوم الجمعة مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، حيث يلتقي جيرونا مع سلتا فيغو، وريال بيتيس مع أوساسونا، وتستكمل المنافسات غدا السبت بمواجهات إلتشي مع ريال سوسييداد، ورايو فايكانو مع ريال مايوركا، وألميريا مع إشبيلية.



واستطاعت 4 أندية الوصول إلى العلامة الكاملة في أول جولتين، لعل أبرزهما ريال بيتيس وأوساسونا اللذان يتواجهان اليوم في فرصة تبدو تاريخية وخاصة للأخير من أجل الانفراد بالصدارة ليومين على الأقل، وإذا كان «الأخضر الأندلسي» سجل فوزين على حساب إلتشي ومايوركا وهما فريقان بالمتناول لفريق حل بالمركز الخامس بالموسم الماضي، فإن ممثل مدينة بامبلونا حقق فوزين أولهما كان مفاجئا على إشبيلية والثاني في أرض قادش علما أنه أنهى الموسم الماضي بالمركز العاشر، وتفوق بيتيس على ضيفه فسجل 8 انتصارات وتعادلا في آخر 9 مواجهات منذ الفوز الأخير لأوساسونا عام 2014 وفي ذلك العام سجل كذلك فوزه في ملعب فيارمارين.



وليس بعيدا عن الأندلس يبحث إشبيلية وألميريا عن فوز أول هذا الموسم في واحد من ديريبات الإقليم، وإذا كان ألميريا العائد حديثا خسر بشرف أمام ريال مدريد قبل أن يتعادل مع إلتشي فإن جاره الكبير رابع الموسم الماضي خسر بشكل مفاجئ أمام أوساسونا قبل أن يخرج بتعادل خاسر أمام بلد الوليد.