كوفئ الفرنسي كريم بنزيمة على جهوده ومساهمته في قيادة فريقه ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي «ويفا» لكرة القدم لأفضل لاعب.



ويأتي اختيار الفرنسي البالغ 34 عاما كأفضل لاعب في القارة العجوز خلفا للإيطالي جورجينيو الذي نالها العام الماضي بعد قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس أوروبا وفريقه تشلسي الى لقب دوري الأبطال، ليعزز حظوظه في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية في 17 أكتوبر، كما توج المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب بعد أن قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بالإضافة الى الدوري الاسباني. وأكد أنشيلوتي سعادته بالحصول على الجائزة قائلا إنه يدين لبنزيمة بالكثير في الفوز بالعديد من الألقاب للنادي خاصة وأنه يمتلك من الخبرة الكثير ما ساهم في مساعدة الفريق بشكل كبير، موضحا أن كريم صديقه المقرب وهذا لا يعني أن تواجده بالتشكيل الأساسي، لذلك بل لما يقدمه من مستويات مع ريال مدريد. كما توجت أليكسا بوتياس لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا. إلى ذلك، أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي جرت أمس في اسطنبول التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 يونيو 2023 عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة برشلونة الإسباني، وبحكم وجود البايرن في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضا وفيكتوريا بلزن التشيكي.



وشاءت الاقدار أن تضع الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافا للدوري الألماني 6 مرات في المواسم السبعة الماضية. ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضا الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 3-0، كما ستكون المواجهة إعادة أيضا لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية بـ 8-2 في طريقه الى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جرمان الفرنسي الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس ليتواجه بالتالي مع جناحه السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا المنضم حديثا الى عملاق تورينو وايضا بنفيكا البرتغالي. أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة على حساب ليفربول فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزيغ الألماني وشاختار دانيتسك الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.



وبالنسبة لوصيفه ليفربول، بطل المسابقة 6 مرات آخرها عام 2019، فجاء في المجموعة الأولى بصحبة أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي، بينما وقع غريمه مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في المجموعة السابعة الى جانب إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدنماركي.



ونظرا لإقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطا حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءا من 6 سبتمبر. وضمت المجموعة الثانية كلا من بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وكلوب بروج البلجيكي فيما ضمت المجموعة الرابعة أينتراخت فرانكفورت وتوتنهام وسبورتينغ لشبونة ومرسيليا، كما ضمت المجموعة الخامسة ميلان وتشلسي وسالزبورغ النمساوي ودينامو زغرب.