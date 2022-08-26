يحيى حميدان



تعاقدت ادارة نادي الكويت مع لاعب القادسية وكاظمة السابق والمنتخب الوطني رضا هاني لتدعيم صفوف فريق كرة القدم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع «البرتقالي» الذي دافع عن ألوانه في الموسم الماضي.



ويعاني هاني حاليا من اصابة في الرباط الصليبي، وسبق له السفر الى مدينة برشلونة الاسبانية للعلاج منها في شهر يونيو الماضي، على أن يدخل تدريبات «الأبيض» في وقت لاحق عقب التأكد من شفائه بشكل تام. ولم تعلن الادارة الكويتاوية حتى الآن عن مسألة بقاء مهاجم مدغشقر كارلوس أندريا من عدمها بعد الأنباء التي ترددت عن قرب فك التعاقد معه لعدم ظهوره بالمستوى المأمول منه في المعسكر التدريبي الذي أقامه «الأبيض» في النمسا.