ناصر العنزي



يبدأ الكويت حامل اللقب مشواره في دوري زين للدرجة الممتازة اليوم عندما يستضيف الجهراء الوافد الجديد على ملعبه في كيفان ضمن منافسات الجولة الأولى التي انطلقت أمس، ومثله القادسية يخوض أولى مبارياته في الدوري أمام الساحل القادم من الدرجة الأولى على ملعب نادي الشباب في الأحمدي.



ويدخل الكويت كعادته مرشحا قويا للقب الذي حققه في الموسم الماضي بفارق مريح عن بقية الفرق، وقد أكمل استعداده وبات جاهزا بكل عناصره بعد معسكر خارجي عاد بالفائدة على الفريق. ويخوض «الأبيض» منافسات الموسم الحالي بجهاز تدريبي جديد بقيادة المدرب الكرواتي رادان غاسانين، حيث يعتمد على عناصر محلية ذات مستوى فني مرتفع تحمل من الخبرة ما يكفيها للتعامل الإيجابي مع ظروف المباريات، كما دعم صفوفه بثلاثة محترفين هم كارلوس اندريا وشيركو كريم وارشد علوي إلى جانب محترفيه السابقين مهدي برحمة وطه الخنيسي.



أما الجهراء فقد تأهل للدوري الممتاز للموسم الحالي لاسترداد سمعته بعدما كان أحد فرق الدرجة الممتازة على مدى سنوات طويلة، ويأمل تحقيق نتائج جيدة في دوري صعب يختلف عن الدرجة الأولى، ويقود الجهراء المدرب السلوفيني ساندي سيدينوفسكي، وقد خاض الفريق عدة مباريات تجريبية للاطمئنان على جاهزيته.



وفي المباراة الثانية، ستكون الجماهير القدساوية حاضرة لمساندة فريقها في أول ظهور له بعد أن خرج في الموسم الماضي خالي الوفاض، وبالطبع فإن جماهيره لن ترضى أن يتكرر ذلك مرة أخرى هذا الموسم. وقد خاض الأصفر معسكر تدريبيا في القاهرة وضع من خلاله مدربه الوطني ناصر الشطي الملامح الأساسية لتشكيلته التي تضم عناصر ذات خبرة بقيادة بدر المطوع، وقد خسر الأصفر خدمات مهاجمه العاجي مامادو سورو للإصابة. أما الساحل بإشراف مدربه الوطني محمد دهيليس فهو الآخر يسعى لتحقيق نتائج طيبة تبقيه في دوري الأضواء.



كاظمة والفحيحيل غدا



إلى ذلك تقام غدا السبت مباراة واحدة في ختام الجولة الأولى تجمع كاظمة مع الفحيحيل على ستاد الصداقة والسلام.