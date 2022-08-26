هادي العنزي



أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل د.أحمد عجب جاهزية فريقه في المواجهة التي تجمعه مع القادسية مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى.



وقال عجب لـ «الأنباء»: «الاصفر فريق يملك الكثير من الإمكانات، ولديه العديد من الشباب المتميزين في مختلف المراكز، كما يضم عددا غير قليل من لاعبي الخبرة، ونأمل أن تخرج أول مباراة للفريقين بمستوى جيــد، وأداء رفيع يمتع الجماهير المتابعـــة»، لافتا الى أن «أبناء أبو حليفة» يفتقدون جهود منـــور المطيري للإصــابة.



وذكر أن الساحل استعد جيدا للموسم الكروي الجديد عبر عدة مراحل، جاءت البداية فيها محلية، تبعها معسكر مكثف في تركيا، شمل التدرب على 3 مراحل، مضيفا: «تدرب الفريق أغلب لثلاث فترات في اليوم الواحد، لأجل رفع الجاهزية البدنية، وتطوير القدرات الفنية للاعبين بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس، وحقق المعسكر التدريبي المطلوب منه بفضل تكاتف الجميع، وحرصهم على تحقيق جميع الأهداف المرصودة مسبقا، كما لعبنا 3 مباريات، فزنا على الخور القطري والخليج السعودي تواليا، فيما تعادلنا مع البطايح الإماراتي، وفي المجمل راضون عن مخرجات المعسكر التركي، والصورة العامة التي ظهر بها جميع أعضاء الفريق».