تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر عن شهر أغسطس، ليصبح في المركز الـ 149 عالميا بعد أن كان في المركز 148، ويأتي هذا التراجع نظرا لعدم خوض الأزرق أي مباراة دولية خلال الفترة الماضية.



سابلون يحاضر لمدربي الكويت



أقام الاتحاد الكويتي لكرة القدم محاضرة للمدربين في الكويت، من أصحاب المستوى (PRO-A)، اذ قام البلجيكي ميشيل سابلون مستشار الاتحاد بلقاء المدربين في محاضرة بعنوان «فلسلفة تطوير كرة القدم الكويتية» تركزت على الأمور الفنية وسط تفاعل وحضور مميز، لأغلب المدربين العاملين في الدوري الكويتي، أمثال محمد إبراهيم، د.محمد المشعان وفراس الخطيب، إلى جانب أحمد حيدر، أحمد عبد الكريم وظاهر العدواني، وغيرهم الكثير.



وقال المحاضر الدولي والأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد الكويتي بدر عبد الجليل، إن الاتحاد بصدد تنظيم لقاء مماثل قبل انطلاق كأس العالم نوفمبر المقبل، ولقاء ثالث بعد نهاية مباريات كأس العام 2022.