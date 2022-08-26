يعقوب العوضي



تشهد صالة أم الحصم في مملكة البحرين اليوم مواجهة مصيرية لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين مع المنتخب القطري في الخامسة مساء ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا الـ 19 للناشئين. وتعود أهمية المواجهة إلى ضرورة فوز الأزرق لضمان المركز الثالث في المجموعة والذي يمنحه الدخول في صراع البطاقة الخامسة والأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم كرواتيا 2023. حيث سيواجه صاحب المركز الثالث في الثانية صاحب المركز الرابع في المجموعة الاولى والذي ضمنه المنتخب الأوزبكستاني، بينما سيلعب رابع الثانية مع ثالث المجموعة الأولى ويلتقي الفائزان على التذكرة المتبقية للتأهل.



سليمان يقود يد الجهراء



إلى ذلك، عينت إدارة نادي الجهراء المدرب المصري محمد سليمان مدربا لفريق كرة اليد الأول بالنادي، كما عين المدرب المصري يحيى حسن مساعدا له، واكتفت الإدارة باللاعبين المحليين دون التعاقد مع محترفين، حيث تسعى إلى الاعتماد على المراحل السنية مع تطعيم الفريق الأول بلاعبين خبرة محليين.