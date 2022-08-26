ناهد إمام



أصدر رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.



ورامي الدكاني من مواليد 1982، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد بجامعة القاهرة، عام 2003، ثم دبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - جامعة القاهرة، عام 2005، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير العلوم المالية (تركيز على الاستحواذات والاندماجات) بجامعة ويلز في المملكة المتحدة عام 2013، بعنوان «توليد القيمة المضافة في عمليات الاستحواذات التي تقوم بها صناديق الاستثمار».



كما حصل على دبلوم الاستثمار من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2012، ثم حصل على دورات تدريبية في التفكير الاستراتيجي للمدراء التنفيذيين - جامعة كامبريدج المملكة المتحدة، 2021.



ويشغل رامي الدكاني منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الحالي، ويتمتع بخبرة أكثر من 19 سنة في مجال الاستثمار وتمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي، ويمتلك الدكاني خبرات كبيرة في التعامل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية.



واختير ضمن قائمة أفضل 20 شخصية تقل أعمارها عن 40 عاما من مركز سياسة الشرق الأوسط بواشنطن، وشغل عضوية المجلس التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية التابع لجامعة الدول العربية.



ورئيس البورصة المصرية الجديد شريك مؤسس والعضو المنتدب - لشركة برايد كابيتال (مايو 2017- يونيو 2019) والتي قدمت أول برنامج تسريع أعمال لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالشراكة مع شركة StartupBootcamp العالمية، للاستثمار وتفعيل أجندة الشمول المالي من خلال تقديم حلول مبتكرة.



وعمل عضوا بمجلس إدارة شركة BM للتأجير التمويلي - شركة تابعة لبنك مصر (أبريل 2017- يونيو 2019)، وعضو لجنة الاستثمار - الشركة القابضة للتأمين (يوليو 2017 - سبتمبر 2018) عضو لجنة الاستثمار - عضو مستقل عن البنك الدولي - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (يونيو 2016 - ديسمبر 2018).



وشغل منصب نائب رئيس - شركة الأهلي كابيتال القابضة (البنك الأهلي المصري) - يوليو 2009: مايو 2017 الأهلي كابيتال القابضة في الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وعضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - 2012 - 2017 ممثلا عن حصة صندوق العاملين بالبنك الأهلي المصري.